Военное обозрение

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Глава «Роснефти» прогнозирует банкротство сотен региональных банков США при дальнейшем росте ключевой ставки

Глава «Роснефти» прогнозирует банкротство сотен региональных банков США при дальнейшем росте ключевой ставки

Главный исполнительный директор, председатель совета директоров ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин, выступая на Петербургском экономическом форуме, сделал неутешительный прогноз относительно будущего банковской системы США.

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