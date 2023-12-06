«Крышеватель» русофобки Наргиз свободно гастролирует по РФ

Елена Острякова. Бывший продюсер Макс Фадеев, ранее патронировавший узбекскую певицу Наргиз Закирову, был потрясен разговором своей бывшей подопечной с российскими пранкерами Владимиров Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
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