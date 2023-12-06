БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Самый ощутимый удар-удар по карману тех, которые не задумываются о последствиях и думают только о своих узкополитичес...Российская таможн...
  • Юрий Шлыков
    Нанюхался паскудник,что и два слова связать не смог.И это хорошо,чем больше там раздрай,тем легче будет России.В Конгрессе США н...
  • Сергей Степанов
    Пусть продают в ЕвропуРоссийская таможн...

«Крышеватель» русофобки Наргиз свободно гастролирует по РФ

«Крышеватель» русофобки Наргиз свободно гастролирует по РФ

Елена Острякова.   Бывший продюсер Макс Фадеев, ранее патронировавший узбекскую певицу Наргиз Закирову, был потрясен разговором своей бывшей подопечной с российскими пранкерами Владимиров Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх