Сотрудники Госавтоинспекции города Белева Тульской области провели профилактические беседы с учащимися школ района

В преддверии длительных летних каникул в рамках социальной кампании «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции города Белева Тульской области посещают образовательные учреждения района и проводят профилактические занятия по ПДД со школьниками.
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