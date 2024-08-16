16,08,24 Угледар - Никольское Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением севернее Никольского.
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16,08,24 Угледар - Никольское Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением севернее Никольского.
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