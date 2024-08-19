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Екатеринбург и мир

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Итоги недели 12 - 16 августа 2024 года в Екатеринбурге: 00:16 Открытие после ремонта нового здания КЦ «Стрела»; 00:43 В зоопарке появился новый вольер для обезьян; 01:04 Фестиваль «Атмофест» стартовал; 01:20 Открытие памятника Петру Столыпину; 01:33 Награждение Почётного гражданина Екатеринбурга; 01:59 Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге; 02:18 Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»; 02:35 17 августа Екатеринбургу исполняется 301 год.

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