На фоне разминки Медведева и триллера Андреевой: Хачанов подарил победу, Калинская не сдюжила, а Касаткина вылетела

Даниил Медведев провёл на корте всего 55 минут и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» на отказе Миомира Кецмановича, а Карен Хачанов растерял преимущество в две партии и сенсационно уступил Йозефу Ковалику.
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