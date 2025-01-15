ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
    Нет. Дача у него так и осталась в вечном проекте. Врун))Муж бросил жену и...
  • Tania Еременко
    А дачу-то купили? Себе её забрал?)))))))Муж бросил жену и...
  • Александр Т
    Как были баранами в средние века так и остались баранами в наше время.«Надо по шариату»...

Муж бросил жену и двоих детей ради меня, но через много лет вернулся назад в первую семью. Почему?

Муж бросил жену и двоих детей ради меня, но через много лет вернулся назад в первую семью. Почему?

  Десять лет. Десять лет тихого, размеренного счастья. Для меня, двадцатипятилетней, это был первый брак, полный романтики и, казалось бы, идеальной гармонии.

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Комментарии
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Вера Федорова
Как-то я не поняла автора: то она ценит тишину и покой, то планирует детей. Как говорится, или крестик надень, или трусы сними. Ну, а мужичка этого жалеть, точно, не стоит. Он там, где ему комфортно, трудности и проблемы не для таких. Случись сейчас там что, например, кто из семьи заболеет или не на что будет жить, или ещё какая катаклизма, он снова сбежит в тёплое место. Радуйся, что такое &quot;счастье&quot; сбежало.
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5 час.
Tania Еременко
А дачу-то купили? Себе её забрал?)))))))
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1 час.
Майя Majesty
Нет. Дача у него так и осталась в вечном проекте. Врун))
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1 мин.

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