Десять лет. Десять лет тихого, размеренного счастья. Для меня, двадцатипятилетней, это был первый брак, полный романтики и, казалось бы, идеальной гармонии.
Муж бросил жену и двоих детей ради меня, но через много лет вернулся назад в первую семью. Почему?
Комментарии
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Вера Федорова
Как-то я не поняла автора: то она ценит тишину и покой, то планирует детей. Как говорится, или крестик надень, или трусы сними. Ну, а мужичка этого жалеть, точно, не стоит. Он там, где ему комфортно, трудности и проблемы не для таких. Случись сейчас там что, например, кто из семьи заболеет или не на что будет жить, или ещё какая катаклизма, он снова сбежит в тёплое место. Радуйся, что такое "счастье" сбежало.
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5 час.
Tania Еременко
А дачу-то купили? Себе её забрал?)))))))
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1 час.
Майя Majesty
Нет. Дача у него так и осталась в вечном проекте. Врун))
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1 мин.
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