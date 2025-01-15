Муж бросил жену и двоих детей ради меня, но через много лет вернулся назад в первую семью. Почему?

Вера Федорова

Как-то я не поняла автора: то она ценит тишину и покой, то планирует детей. Как говорится, или крестик надень, или трусы сними. Ну, а мужичка этого жалеть, точно, не стоит. Он там, где ему комфортно, трудности и проблемы не для таких. Случись сейчас там что, например, кто из семьи заболеет или не на что будет жить, или ещё какая катаклизма, он снова сбежит в тёплое место. Радуйся, что такое "счастье" сбежало.