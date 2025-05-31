Жизни пострадавших от атаки на агрофирму в Рыльском районе ничто не угрожает

Пострадавших при атаке ВСУ на агрофиму в Рыльском районе Курской области осмотрели врачи и отпустили их на амбулаторное лечение, так как не оказалось травм, опасных для жизни, 31 мая сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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