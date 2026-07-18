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Учёные рассказали, почему сон "в долг" не поможет организму

Учёные рассказали, почему сон "в долг" не поможет организму

Многие пользователи фитнес-браслетов и смарт-часов привыкли видеть показатель так называемого «долга сна» – цифру, которую гаджеты рассчитывают как разницу между фактическим и рекомендуемым временем отдыха.

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