Учёные рассказали, почему сон "в долг" не поможет организму

Многие пользователи фитнес-браслетов и смарт-часов привыкли видеть показатель так называемого «долга сна» – цифру, которую гаджеты рассчитывают как разницу между фактическим и рекомендуемым временем отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии