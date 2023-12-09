США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ по ближневосточному конфликту

Соединенных Штаты Америки 8 декабря на экстренном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов в Совете безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.