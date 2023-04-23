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CCTV: Антироссийские санкции усилили процесс дедолларизации в мире

CCTV: Антироссийские санкции усилили процесс дедолларизации в мире

Китайский телеканал CCTV рассказал, что из-за американской санкционной «финансовой бомбы», предназначенной для России, мир ускорил процесс отказа от доллара, в результате чего существование американской валютной системы оказалось под угрозой.

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