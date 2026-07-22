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Царьград

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Любимое блюдо шеф-повара Евгения Мещерякова: Быстро, вкусно и "про запас"

Любимое блюдо шеф-повара Евгения Мещерякова: Быстро, вкусно и "про запас"

В связи с последними событиями, такими как удары по складам Wildberries и атаки крупнейших НПЗ, многие всерьёз задумываются о домашних заготовках: граждане скупают продукты, делают консервацию, сушат их и замораживают.

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