Жизнь - театр

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 63

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 63

Другие новости5 лет назад, 2 июля 2018 года, в результате остановки сердца не стало полковника Александра Викторовича Попова, офицера Центра специального назначения «Сенеж» ССО Вооруженных сил России.

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Комментарии
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Светлана Митленко
С плакатами проблема. Их стало очень мало. С трудом на тему набираю. Правда рисунков у меня собралась приличная коллекция.
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1 д.
ВераВерная
Рисунки даже на любительские не похожи, впечатление, что профессионал рисовал.
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1 д.
Светлана Митленко
А там разные. Профессионал только Елена Бегма. Она художник. И рисует в основном (и до СВО) картины, посвященные военным. Но рисуют очень хорошо. Там ведь даже дети есть. Правда знаю не многих. АВсех кого знаю - называю.
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1 д.

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