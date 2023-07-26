Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 63

С плакатами проблема. Их стало очень мало. С трудом на тему набираю. Правда рисунков у меня собралась приличная коллекция.

Светлана Митленко

А там разные. Профессионал только Елена Бегма. Она художник. И рисует в основном (и до СВО) картины, посвященные военным. Но рисуют очень хорошо. Там ведь даже дети есть. Правда знаю не многих. АВсех кого знаю - называю.