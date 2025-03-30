Незаконный сбор денежных средств ведется в Касимовской епархии

Сбор денежных средств осуществляет запрещенный в священнослужении иеромона Савва.В Касимовской епархии ведется незаконная деятельность по сбору денежных средств запрещенным в священнослужении иеромонахом Саввой (Максименковым).
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