Самые странные и отвратительные продукты из США по мнению иностранцев

У США плохая репутация в плане еды. Начиная от кулинарных ужасов на ярмарках штата вроде лобстера во фритюре на палочке и заканчивая чудовищно калорийным фастфудом, все как будто намекает на чрезмерное обжорство американцев, которые любят много жира, сахара и соли.
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