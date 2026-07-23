Соцфонд перенёс выплаты на 7 августа для удобства получателей

В августе 2026 года большинство пособий семьям с детьми будут перечислены по плану. Единственное изменение: выплаты, назначенные на 8 августа, переведут на пятницу, 7 августа, чтобы избежать задержек из-за выходных.
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