Заноза

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Юрий Селиванов: Во имя высших государственных интересов

Юрий Селиванов: Во имя высших государственных интересов

Ради величия и процветания России всегда полезно быть сдержанным на язык  и настроенным максимально благожелательно к окружающему миру Новая статья Президента РФ Владимира Путина ««Быть открытыми, несмотря на прошлое», поводом для написания которой стало 80-летие начала Великой Отечественной войны, вряд ли будет воспринята однозначно и достаточно адекватно в нашем, чего греха таить, пронизанном нигилизмом обществе, коему в тягость даже соблюдение элементарных санитарных норм в период эпидемии.

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Игорь Ткаченко
Это точно…
Борис Осипов
Адольф Пешков
Это он всему российскому народу показал. А бублики - Роттенбергам, да Сечиным с Потаниными , Вексельбергам, да Лисиным с Мордашовым и всем вновь рождённым благодаря пандемии. Вот таков наш гарант!!!.
Борис Осипов

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