Веселые гуляния, концерт и блины: широкая Масленица прошла в Бобруйском районе.

Масленица - пожалуй, самый веселый и озорной праздник. Попробовать вкусные блины, посмотреть зажигательные выступления артистов, поучаствовать в конкурсах и забавах, добыть подарки со столба и зарядиться хорошим настроением - вот то, ради чего собрались сегодня в Центре ремесел поселка Глуша гости масленичных гуляний.