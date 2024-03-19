Веселые гуляния, концерт и блины: широкая Масленица прошла в Бобруйском районе.

Масленица - пожалуй, самый веселый и озорной праздник. Попробовать вкусные блины, посмотреть зажигательные выступления артистов, поучаствовать в конкурсах и забавах, добыть подарки со столба и зарядиться хорошим настроением - вот то, ради чего собрались сегодня в Центре ремесел поселка Глуша гости масленичных гуляний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии