В Ясной Поляне открылась выставка, посвящённая сатирическому творчеству Салтыкова-Щедрина

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» представлена экспозиция «Путь из Глупова в Умнов», раскрывающая особенности творчества Михаила Салтыкова-Щедрина через призму его сатирического романа «История одного города».
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