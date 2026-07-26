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В Ясной Поляне открылась выставка, посвящённая сатирическому творчеству Салтыкова-Щедрина

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» представлена экспозиция «Путь из Глупова в Умнов», раскрывающая особенности творчества Михаила Салтыкова-Щедрина через призму его сатирического романа «История одного города».

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