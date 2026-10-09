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Царьград

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Gartner прогнозирует рост рынка квантовых вычислений до $1,1 млрд

Gartner прогнозирует рост рынка квантовых вычислений до $1,1 млрд

Gartner прогнозирует, что к 2027 году мировой рынок квантовых вычислений достигнет $1,1 млрд. Государственный сектор и финансовые учреждения увеличат инвестиции, но половина стартапов может покинуть рынок к 2030 году из-за недостатка доходов.

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