Русские войска окружили силы ВСУ в районе Новой Кругляковки на Харьковщине

Русские бойцы успешно сжали в кольцо силы ВСУ у села Новая Кругляковка в Харьковской области. Наступление осуществлено из районов Загрызово и Лозовой, сократив расстояние между флангами до трёх километров, сообщается с ссылкой на эксперта Марочко.