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Регионы России

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Минкульт поддержал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Минкульт поддержал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выступила с докладом о реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» на заседании Комитета Государственной Думы по культуре.

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