Западные страны сохраняют Украину в статусе «серого хаба» для поставок вооружений, руководствуясь политическими, коммерческими и коррупционными интересами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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