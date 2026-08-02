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RT Russia

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Мирошник заявил, что Запад использует Украину как «серый хаб» поставок оружия

Мирошник заявил, что Запад использует Украину как «серый хаб» поставок оружия

Западные страны сохраняют Украину в статусе «серого хаба» для поставок вооружений, руководствуясь политическими, коммерческими и коррупционными интересами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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