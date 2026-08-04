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Россияне рассказали, какие напитки чаще всего выбирают на свиданиях

Россияне рассказали, какие напитки чаще всего выбирают на свиданиях

Игристое оказалось самым популярным алкогольным напитком на свиданиях у россиян. Как показало совместное исследование SimpleWine и дейтинг-сервиса Twinby, его выбирают 39% участников опроса: 35% мужчин и 44% женщин.

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