Россияне рассказали, какие напитки чаще всего выбирают на свиданиях

Игристое оказалось самым популярным алкогольным напитком на свиданиях у россиян. Как показало совместное исследование SimpleWine и дейтинг-сервиса Twinby, его выбирают 39% участников опроса: 35% мужчин и 44% женщин.
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