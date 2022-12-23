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КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» против «Сибири», ЦСКА в гостях у «Локомотива»

«Локомотив» примет ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», «Металлург» – с «Сибирью», «Сочи» будет противостоять «Куньлуню».

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