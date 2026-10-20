Отечественная винная индустрия переживает период фундаментальной трансформации. Если ещё десять лет назад российское вино воспринималось массовым потребителем исключительно в контексте импортозамещения и вынужденного выбора, то сегодня, по итогам слепых дегустаций и экспертных оценок, лучшие образцы из Краснодарского края, Крыма и Севастополя уверенно конкурируют с эталонными хозяйствами Бордо, Тосканы и Пьемонта.