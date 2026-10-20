Отечественная винная индустрия переживает период фундаментальной трансформации. Если ещё десять лет назад российское вино воспринималось массовым потребителем исключительно в контексте импортозамещения и вынужденного выбора, то сегодня, по итогам слепых дегустаций и экспертных оценок, лучшие образцы из Краснодарского края, Крыма и Севастополя уверенно конкурируют с эталонными хозяйствами Бордо, Тосканы и Пьемонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Дипломатический щит» пробит: удары возмездия по Киеву задели посольства стран ЕС, вызвав истерику в Брюсселе
- Теневая монополия: почему задержание одного «крышевателя» не решит проблему этнического рэкета в транспортных узлах на местах
- Немецкие СМИ возмутились поведением Путина на саммите АТЭС в Китае
Свежие комментарии
- ХЛ Макрон тайно отпр...
- АГ Незаметно, но нас...
- «Менее чем за 24 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым