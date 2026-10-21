Энтузиаст без опыта профессиональной разработки использовал Claude Opus 5.5, чтобы найти более 40 способов оптимизировать игру, включая устранение лишних расчётов освещения Моддер под ником LTSharpe создал с помощью ИИ-мод OblivionRemasteredPerformanceFix, который, по его данным, повышает производительность The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в открытом мире до 40% и позволяет поддерживать около 60 кадров в секунду в загруженных городах.