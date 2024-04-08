Национальные амбиции: какие северные территории России хотят захватить наши соседи Ольга ВайленкоСеверные территории России остаются объектом желаний для соседних государств, которые не перестают мечтать о расширении своих границ за счет российских земель.
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