Артрасчет младшего лейтенанта Сыполова разбил атакующую группу ВСУ

Командир артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 младший лейтенант Максим Сыполов действовал на одном из направлений, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили танки, бронированную технику и значительное количество штурмгрупп пехоты, когда противник перешел в наступление.