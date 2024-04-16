Артрасчет младшего лейтенанта Сыполова разбил атакующую группу ВСУ

Командир артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 младший лейтенант Максим Сыполов действовал на одном из направлений, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили танки, бронированную технику и значительное количество штурмгрупп пехоты, когда противник перешел в наступление.
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