Губернаторы 25 штатов США обвинили Байдена в нежелании защищать границу

Администрация президента США Джо Байдена не желает защищать южную границу страны, отказываясь принимать меры для разрешения ситуации с нелегальной миграцией, говорится в совместном заявлении губернаторов 25 американских штатов.
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