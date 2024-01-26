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Губернаторы 25 штатов США обвинили Байдена в нежелании защищать границу

Губернаторы 25 штатов США обвинили Байдена в нежелании защищать границу

Администрация президента США Джо Байдена не желает защищать южную границу страны, отказываясь принимать меры для разрешения ситуации с нелегальной миграцией, говорится в совместном заявлении губернаторов 25 американских штатов.

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