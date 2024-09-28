Роспотребнадзор займется изучением эффективности вакцин против гриппа

Планируется также углубленное изучение отдельных антигенов В рамках эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор планирует заняться изучением эффективности противогриппозных вакцин, пишет РИА Новости.
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