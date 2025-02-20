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Царьград

6 881 подписчик

Кто хочет повторить "марш Пригожина" в России? Сивков назвал предателей

Кто хочет повторить "марш Пригожина" в России? Сивков назвал предателей

СВО продолжается уже почти три года, и враг осознал, что единственный способ свалить Россию с ног – устроить революцию снизу.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Горелов
Автор намешал винегрета.
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