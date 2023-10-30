Небензя заявил о гуманитарной катастрофе в Палестине

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, что на оккупированной территории Палестины происходит крупнейшая гумкатастрофа.
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