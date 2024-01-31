Зачем швейцарцы строят высоченные заборы, за которыми и дышать трудно

Ну кто из нас не восторгался поистине сказочными картинками роскошной природы Швейцарии, среди которой можно увидеть колоритные населенные пункты? И если в глубинке таким идиллическим образам еще можно найти подтверждение, то в городах и населенных пунктах, где проходят автомобильные и железнодорожные магистрали или имеются мало-мальски оживленные улицы, владельцы частных домов, а то и жители высоток спрятаны за высокими заборами, за которыми можно не увидеть даже трехэтажные особняки.