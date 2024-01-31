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Квартира, дом, дача

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Зачем швейцарцы строят высоченные заборы, за которыми и дышать трудно

Зачем швейцарцы строят высоченные заборы, за которыми и дышать трудно

Ну кто из нас не восторгался поистине сказочными картинками роскошной природы Швейцарии, среди которой можно увидеть колоритные населенные пункты? И если в глубинке таким идиллическим образам еще можно найти подтверждение, то в городах и населенных пунктах, где проходят автомобильные и железнодорожные магистрали или имеются мало-мальски оживленные улицы, владельцы частных домов, а то и жители высоток спрятаны за высокими заборами, за которыми можно не увидеть даже трехэтажные особняки.

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Комментарии
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Семенков Александр
Прекрасная когда-то страна превратилась для её населения в огороженные заборами резервации.
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17 час.
Владимир Аверков
то ли ещё будет в странах,идущих по пути экошиз,толерантности и геев любых разновидностей!!!
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16 час.

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