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Академик Гинцбург назвал четыре вида рака, которые могут победить уже к 2030 году

Академик Гинцбург назвал четыре вида рака, которые могут победить уже к 2030 году

Российский академик Александр Гинцбург заявил, что человечество может победить сразу несколько смертельно опасных видов онкологии уже в ближайшие три-шесть лет.

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