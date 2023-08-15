На пульсе времени

2 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Пойдем освобождать значит. На Урале, в Челябинской области есть деревни: Берлин, Париж, Фершампенуаз. Значит будут ещ..."А Путина мы все ...
  • zoubova
    Запад описался .В МИД России отве...
  • Виктор Александрович Дробышев
    Чушь какая-то: следствие не начиналось, а в суд подают?"Ни Британия ни С...

Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Вот такое заявление сделал посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев.   В ходе встречи с украинским замминистра иностранных дел он сказал следующее: — Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством, с которыми вы противостоите России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх