Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Вот такое заявление сделал посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев. В ходе встречи с украинским замминистра иностранных дел он сказал следующее: — Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством, с которыми вы противостоите России.