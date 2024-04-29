Двое полицейских убиты, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

Пятерых преступников ликвидировалиВ результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаево-Черкесии погибли двое полицейских, прикомандированных из Курганской области, пострадали еще один сотрудник полиции из этого региона, двое сотрудников ДПС по КЧР и сотрудник Росгвардии КЧР.