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Китайский военачальник Чжан Юся: отношения с РФ вышли на самый высокий уровень

Китайский военачальник Чжан Юся: отношения с РФ вышли на самый высокий уровень

Фото: Shutterstock Зампред Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил, что отношения Москвы и Пекина находятся на самом высоком уровне.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Китай США &quot;поднимали&quot; по разным причинам. Это не только дешёвая рабсила, но и &quot;в пику&quot; СССР, когда после смерти Сталина Мао разорвал отношения в 1956 году, назвав ревизионистами КПСС. В 1991 году распался СССР и в отношениях России и Китая начался новый этап. Страны вступили в него не имеющими друг к другу территориальных претензий. Остров Даманский (тот самый, которые защищали советские войска в 1969 году) официально отошел Китаю. Теперь США получил экономического противника (конкурента), которого сам и &quot;вскормил&quot;.
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1 д.
Александр Макеев
Даже если США сдадут Китаю Тайвань, всё равно политическое и, главное, экономическое противостояние США против Китая никуда не денется. Потому что США будут требовать от Китая разрыв политических, военных и экономических отношений с Россией, развал всей его промышленности, подписания договора о том, что Китай навечно становится бесправной колонией США, закупающей у США всё подряд. И обязательства Китая на его тотальную либерализацию. Тотальное насаждение в Китае ЛГБТ+ сексуальных извращений, чтобы максимальная доля китайцев проводила на себе калечащие хирургические операции по изменению своего биологического пола на противоположный и навсегда теряла способность к размножению.
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20 час.
алекс кузь
Нет в китаях надежности. Корея дает снаряды. Китай гребет что попало. Рф платит всем за все.
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17 час.

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