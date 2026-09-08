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Царьград

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На сайте программы «Миллион призов» обновили каталог поощрений

На сайте программы «Миллион призов» обновили каталог поощрений

Каталог городской программы лояльности "Миллион призов" пополнился новыми товарами. Участники смогут обменять накопленные баллы на ланч-бокс, набор для настольного тенниса, внешний аккумулятор, а юным пользователям стала доступна мягкая игрушка - пингвин в шапочке и шарфе.

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