На сайте программы «Миллион призов» обновили каталог поощрений

Каталог городской программы лояльности "Миллион призов" пополнился новыми товарами. Участники смогут обменять накопленные баллы на ланч-бокс, набор для настольного тенниса, внешний аккумулятор, а юным пользователям стала доступна мягкая игрушка - пингвин в шапочке и шарфе.
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