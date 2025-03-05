Поучите — распишитесь: в РФ появится госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников

В России появится первый общенациональный государственный рейтинг вузов и колледжей. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд, рассказали источники «Известий» и подтвердили в самом ведомстве.
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