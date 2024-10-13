Арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет недвижимостью на ₽200 млн

Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, арестованный по делу о хищении 200 миллионов рублей, владеет элитной недвижимостью примерно на ту же сумму, сообщил Telegram-канал Shot.
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