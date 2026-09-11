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Артета о шансах на титул в борьбе с «Сити»: «Меня интересует только вероятность победы над «Сандерлендом». Очень сильный соперник, «Арсенал» осознает важность матча»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета высказался о положении команды в этом сезоне. «Канониры» – действующие чемпионы Англии.

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