Десантники поразили пункт управления БПЛА и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки «Днепр» Вооруженных сил России поразили два миномета, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и полевой склад с боеприпасами противника на правом берегу Днепра.
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