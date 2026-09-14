❗️В Севастополе выделят ещё 23,7 млн рублей на выплаты пострадавшим от атак ВСУ «На выплаты жителям, чьё имущество или автомобили пострадали от атак ВСУ, направим дополнительно 23,7 миллиона рублей из резервного фонда», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.