Окружной финал турнира по шашкам среди пенсионеров пройдет в Северном Тушине

В столице пройдет большой турнир по шашкам среди игроков «серебряного» возраста. Соревнования уже второй год подряд проводятся в рамках проекта «Московское долголетие», в прошлом году заявки на участие подали более 500 человек.
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