Экс-форвард «Амура» и «Адмирала» Лугин завершил карьеру в 33 года

«Спасибо судьбе за проведенное время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», ещё раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем кто поддерживал и переживал✊ Отдельная благодарность моему первому тренеру Сергею Ивановичу Курмеше , Ханну Йортикке за шанс играть в КХЛ, Александру Леонидовичу Андриевскому за работу в «Адмирале» и «Сочи»!!!» – сказал Лугин.