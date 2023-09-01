Экс-форвард «Амура» и «Адмирала» Лугин завершил карьеру в 33 года

«Спасибо судьбе за проведенное время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», ещё раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем кто поддерживал и переживал✊ Отдельная благодарность моему первому тренеру Сергею Ивановичу Курмеше , Ханну Йортикке за шанс играть в КХЛ, Александру Леонидовичу Андриевскому за работу в «Адмирале» и «Сочи»!!!» – сказал Лугин.
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