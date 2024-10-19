Политик Филиппо, услышав слова Путина о войне НАТО, призвал не вооружать УкраинуВладимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС сказал простую истину: войну с Россией ведёт блок НАТО, но не своими руками, а украинскими.