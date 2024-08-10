Рамзан Кадыров был удостоен российской премии имени Людвига Нобеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал лауреатом российской премии имени Людвига Нобеля за вклад в проведение специальной военной операции на Украине, поддержку вооруженных сил, гражданскую позицию, укрепление межэтнического и межрелигиозного согласия и защиту традиционных ценностей.