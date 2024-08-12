В патентах для мигрантов предложили обязательно указывать профессию и квалификацию. С просьбой высказать позицию ведомства по данному вопросу к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.