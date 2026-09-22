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«Фотобиеннале», «Врубель» и «Девятая планета»: куда сходить на выходных 26 и 27 сентября

«Фотобиеннале», «Врубель» и «Девятая планета»: куда сходить на выходных 26 и 27 сентября

«Фотобиеннале в МАММ откроет выставку Роджера Баллена, во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет ретроспектива Врубеля, а в прокат выйдет фантастический боевик «Девятая планета».

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